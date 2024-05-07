Казахстанцы смогут чаще летать в Египет: о чём договорились авиационные власти двух стран

В Астане состоялись двухсторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Арабской Республики Египет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева, египетскую сторону возглавил заместитель госсекретаря по воздушному транспорту авиационной администрации министерства авиации Египта, господин Хешам Абдель Басет.

"По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны. Также, было увеличено количество назначенных перевозчиков. Так, казахстанская сторона, к действующим перевозчикам "Эйр Астана" и "SCAT", назначила авиакомпанию "Fly Aystan" на выполнение регулярных рейсов между странами. Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам "EgyptAir", "EgyprAir Cargo" и "Air Cairo" назначила "Red Sea" и "Nile Air"",— говорится в сообщении.

Также согласно достигнутым договоренностям, авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.

Таким образом выше перечисленные авиакомпании двух стран планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полётов между странами.