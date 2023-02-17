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  • Казахстанцы легализовали более 30 тысяч иностранных автомобилей
gov.kz Сегодня, 13:08
64
Сегодня, 13:08
64
Фото: gov.kz

Казахстанцы легализовали более 30 тысяч иностранных автомобилей

В Казахстане продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В МВД сообщили, что на сегодняшний день легализовано 32 002 автомобиля.

В прошлом году было объявлено, что с начала 2023 года начнется легализация иностранных автомобилей, ввезённых в страну до 1 сентября 2022 года. Легализация продлится до 1 июля 2023 года.

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#регистрация авто #легализация
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:08
64
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