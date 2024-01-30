Казахстанцев проверили на знание герба

Участники молодёжного движения Жаңа Адамдар провели опрос в Астане и Алматы, чтобы выяснить, что казахстанцы думают о своем гербе, передаёт BaigeNews.kz.

В исследовании приняли участие более 500 человек различных возрастов.

"Подавляющее большинство опрошенных плохо помнят, как выглядит герб Казахстана. Кроме того, около 70% людей не знают, что символизируют отдельные его элементы. Лишь 30% респондентов смогли определить настоящий герб Казахстана из 6 похожих картинок. Причем, многие выбирали вариант герба, где вместо крылатых Тулпаров были изображены птицы и даже драконы", - говорится в сообщении.

Астанчане и алматинцы почти одинаково отвечали на вопрос о том, с какими качествами ассоциируется у них Казахстан – это свобода, гостеприимство, семейные ценности, дружелюбие и единство. Однако, почти никто из опрошенных не видит этих качеств в современном гербе.

"Опрос показал, что люди не знают и не понимают один из главных госсимволов. Для них он не несет никакой семиотической нагрузки и выглядит, скорее, как картинка из учебника, или обязательный атрибут чиновничьего кабинета", - отмечают исследователи.