Казахстанцам упростили порядок создания новых общественных объединений

Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам общественных объединений. Согласно поправкам казахстанцы смогут создавать общественные объединения группами от трёх человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил в Мажилисе депутат Нартай Сарсенгалиев, законопроект разработан для дальнейшего развития гражданского общества и упрощения порядка создания новых общественных объединений.

"Казахстанцы получат возможность создавать общественные объединения группой не менее трёх человек (сегодня для этого требуются не менее десяти человек). Кроме того, действующее законодательство будет приведено в соответствие с нормами, в частности, определён статус общественного объединения городов республиканского значения, а также регламентированы другие вопросы", - говорится в сообщении.

Поправки вносятся в Гражданский кодекс, а также в законы "Об общественных объединениях" и "О некоммерческих организациях".

В Мажилисе отметили, что создание политических партий и религиозных объединений регулируется отраслевым законодательством, а не данным законом.