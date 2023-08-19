  • 19 Августа, 18:23
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Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев завоевал лицензию на участие в Олимпиаде

Сегодня, 17:44
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Министерство культуры и спорта РК Сегодня, 17:44
Сегодня, 17:44
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Фото: Министерство культуры и спорта РК

В столице Азербайджана Баку проходит 53-й лицензионный чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе, в котором принимает участие и сборная Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
 
В финале упражнения "стрельба из пневматической винтовки с 10 м" среди мужчин казахстанец Ислам Сатпаев занял четвёртое место, получив тем самым олимпийскую лицензию. Всего в упражнении разыгрывались 4 путевки на Олимпиаду в Париже.
 
Кроме того, стрелок из Алматы установил рекорд Казахстана, набрав в квалификации 632,7 очков. С успешным выступлением Ислама поздравил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

"Уверен, это не последняя для наших спортсменов путевка на игры в Париже. В этом году наши стрелки показывают великолепные результаты на крупных международных первенствах. Например, сборная Казахстана по стендовой стрельбе стала лучшей в медальном зачете рейтингового Кубка мира в Алматы. Желаю всей остальной команде показать не менее высокий результат, чем сегодняшний", – заявил Асхат Оралов. 

Лицензионный чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе продлится до 1 сентября. За медали борются более 1500 спортсменов из 100 стран мира. Казахстан на нём представляют 50 сильнейших стрелков.

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