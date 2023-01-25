Казахстанский стартап вышел в финал международного конкурса

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Казахстанский стартап Cerebra вышел в финал международного конкурса Global Startup Awards, передаёт BaigeNews.kz.

О достижении сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Он уточнил, что в конкурсе участвуют стартапы из более чем 120 стран. Казахстанцы оказались в финале, став победителем регионального этапа Euro-Asian Startup Awards, где обошли конкурентов из Азербайджана, Грузии, Турции, Армении и Украины.

"В финальном этапе победитель определяется путём голосования, поэтому важен каждый ваш голос! Сам финал пройдет 28-29 марта в столице Дании Копенгагене.Проголосовать нужно на официальном сайте GSA по этой ссылке. Это безусловно крутое достижение! Победа в финале даёт доступ к GSA Alumni Network. Это особый клуб, который способствует развитию стартап-экосистем во всём мире, а также даёт доступ к хорошо подобранной глобальной сети для поддержки наших международных деловых начинаний", - отметил Мусин.

Cerebra - это искусственный интеллект в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики инсультов.