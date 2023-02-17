Казахстанский спасатель, ликвидирующий последствия землетрясения в Турции, стал отцом в четвёртый раз

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У казахстанского спасателя оперативно-спасательного отряда Рахметова Олжаса, который находится в Турции, где ликвидирует последствия разрушительного землетрясения родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, девочку назвали – Аделя. В семье Олжаса это четвертый ребёнок.

29-летний Олжас Рахметов в столичном ДЧС Олжас работает с 2022 года, в работе показал себя профессиональным специалистом. За образцовую службу и высокие показатели в работе награжден ведомственными наградами.

"МЧС поздравляет спасателя с рождением дочери и желает супруге и дочери крепкого здоровья, а самому Олжасу скорейшего возвращения домой на Родину к своей семье!" — отметили в МЧС Казахстана.

Напомним, разрушительное землетрясение землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля.

Стало известно, что в Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город.