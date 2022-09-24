Казахстанский гвардеец выиграл велогонку в Австралии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Член спортивной штатной команды Национальной гвардии рядовой Евгений Фёдоров принес золото в копилку сборной Казахстана на велогонке в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Евгений оказался в лидирующей группе из четырех гонщиков за 20 километров до финиша и предпринял решающую атаку на последних метрах дистанции.

"Я никому не обещал победу. У меня изначально был план на гонку в голове, и я его придерживался. Готовился долго, тренерский штаб вел меня к этому целенаправленно, в том числе, в Вуэльте Испании участвовал в рамках подготовки. Получилось, что я выиграл. Столько эмоций! Еще такой день был тяжелый. Дождь. Попробовал уехать за четыре круга, потом за два. Потом в отрыв перекладывался. Нас было четверо. Потом вдвоем остались. Группа догоняет, вдвоем работали. За триста метров дал себе четкую установку, что надо приехать в призах. Я чрезвычайно рад. Спасибо команде и всем, кто помогал мне", — делится своими эмоциями спортсмен.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Протяжённость групповой гонки составила 169,8 километра. Динамовец рядовой Евгений Федоров повторил успех своего товарища, также динамовца Алексея Луценко, поднявшегося на первую ступень мирового пьедестала ровно 10 лет назад.

Он стал первым казахстанским велосипедистом, которому удалось завоевать радужную майку спустя 10 лет после триумфа Алексея Луценко, который также стал чемпионом мира среди андеров в 2012 году.