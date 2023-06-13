Казахстанский анимационный фильм признали лучшим на фестивале в Индии

Короткометражный анимационный фильм "Бесік жыры" победил в номинации "Лучший анимационный фильм" на фестивале Roshani International Film Festival 2023 в Индии, передаёт BaigeNews.kz.

На фестиваль съехались кинематографисты со всего мира. В конкурсе участвовали около 1 300 работ, из них 132 - анимационные фильмы.

Мультфильм "Бесік жыры", снятый творческим коллективом Dala Animation, получил высокую оценку жюри и пришёлся по душе зрителям.

Работа вышла в 2021 году при поддержке государственного центра поддержки национального кино при Министерстве культуры и спорта.

"Это не первый приз анимационного фильма "Бесік жыры". В мае казахстанский мультфильм получил награду как "Лучший короткометражный анимационный фильм" на кинофестивале в Мадриде", - сообщил председатель комитета культуры Арман Жудебаев.