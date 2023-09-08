Казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли пригласят на стажировку в Sinopec
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании Sinopec Юй Баоцай обсудили вопросы реализации новых проектов в нефтегазовой сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.
Состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента компании Sinopec Юя Баоцая. Глава Правительства отметил, что при участии Sinopec в республике завершен ряд значимых проектов, в числе которых модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода.
Он напомнил, что в недавнем Послании народу Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сформировать прочный промышленный каркас страны, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.
"В этой связи "якорный" проект "Полиэтилен" является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли, а его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны. Учитывая, что Sinopec является одним из мировых лидеров в области нефтегазохимии, вопрос вхождения компании в проект в качестве равноправного партнера имеет стратегическое значение", — сказал Алихан Смаилов.
Глава Sinopec отметил, что сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики сегодня развивается высокими темпами, и это вносит весомый вклад в повышение благосостояния народов двух стран. Юй Баоцай выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли.
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