Казахстанские каратисты завоевали 24 медали на чемпионате Азии

В Алматы завершился XXI чемпионат Азии по карате WKF среди юниоров и молодёжи. Казахстанцы завоевали 24 медали и второе общекомандное место, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в соревнованиях приняли участие 600 мастеров татами из 30 стран.



В копилке сборной Казахстана восемь золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.

Лучше всех выступили каратисты Японии. У них 14 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Тройку лидеров замкнула сборная Ирана.

В заключительный день соревнований в дисциплине кумите чемпионами стали Диас Анарбеков (свыше 84 кг), Бигабыл Жоламан (55 кг), Акниет Шеризат (50 кг) и Белла Самашева (55 кг). Серебряные награды достались Аскару Сапаргалиеву (87 кг) и Даяне Даренской (68 кг). А Никита Тарнакин (84 кг), Николь Ценгель (61 кг) и Венера Жаксыбаева (свыше 68 кг) отметились бронзовыми медалями.