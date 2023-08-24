Казахстанские дзюдоисты завоевали сразу три медали на ЧМ в Хорватии

"Золото", "серебро" и "бронзу" завоевали казахстанские юные дзюдоисты на чемпионате мира среди кадетов в Хорватии. Об этом на своей странице в Telegram написал министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz.

"Золото, серебро и бронзу завоевали казахстанские дзюдоисты в Хорватии на чемпионате мира! Казахстанский дзюдоист Нурлан Исатаев – чемпион мира! Наш юный спортсмен завоевал золото на мировом первенстве среди кадетов (15-17 лет) в хорватском Загребе. В упорной борьбе за титул он одолел Мераби Самадашвили из Грузии. Схватка перешла в дополнительное время, где сильнее оказался наш соотечественник. Нурлан Исатаев выступил в весовой категории до 55 кг", - написал министр.

Как отметил Оралов, в отборочном раунде Нурлан Исатаев одолел соперников из Туркменистана, Армении и США. Заняв в своей группе первое место, он встретился в полуфинале с еще одним нашим дзюдоистом – Оралбеком Байзаком, который стал в итоге бронзовым призером чемпионата мира.

Министр культуры и спорта поздравил победителей с успешными выступлениями и пожелал удачи остальным дзюдоистам, находящимся сейчас в Загребе.