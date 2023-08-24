Казахстанские дзюдоисты завоевали сразу три медали на ЧМ в Хорватии
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"Золото", "серебро" и "бронзу" завоевали казахстанские юные дзюдоисты на чемпионате мира среди кадетов в Хорватии. Об этом на своей странице в Telegram написал министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz.
"Золото, серебро и бронзу завоевали казахстанские дзюдоисты в Хорватии на чемпионате мира! Казахстанский дзюдоист Нурлан Исатаев – чемпион мира! Наш юный спортсмен завоевал золото на мировом первенстве среди кадетов (15-17 лет) в хорватском Загребе. В упорной борьбе за титул он одолел Мераби Самадашвили из Грузии. Схватка перешла в дополнительное время, где сильнее оказался наш соотечественник. Нурлан Исатаев выступил в весовой категории до 55 кг", - написал министр.
Как отметил Оралов, в отборочном раунде Нурлан Исатаев одолел соперников из Туркменистана, Армении и США. Заняв в своей группе первое место, он встретился в полуфинале с еще одним нашим дзюдоистом – Оралбеком Байзаком, который стал в итоге бронзовым призером чемпионата мира.
Министр культуры и спорта поздравил победителей с успешными выступлениями и пожелал удачи остальным дзюдоистам, находящимся сейчас в Загребе.
"Ну а в соревновании среди девушек в весе до 40 кг серебро сборной Казахстана принесла Сабина Юлдашбекова. Таким образом, наши юные дзюдоисты уже в самом начале мирового первенства забрались на первую строчку медального зачета. Я поздравляю Нурлана, Сабину и Оралбека с успешным выступлением на чемпионате мира", - добавил Оралов.
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