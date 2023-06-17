Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя наградами во второй день турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Обе награды были завоеваны в весе до 73 килограммов.

Данияр Шамшаев оказался сильнее соотечественника Жансая Смагулова.

Аскар Наркулов выиграл у Георгия Терашвили из Грузии.