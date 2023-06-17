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197Фото: olympic.kz
Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане
Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя наградами во второй день турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального Олимпийского комитета РК.
Обе награды были завоеваны в весе до 73 килограммов.
Данияр Шамшаев оказался сильнее соотечественника Жансая Смагулова.
Аскар Наркулов выиграл у Георгия Терашвили из Грузии.
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