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olympic.kz Сегодня, 18:17
197
Сегодня, 18:17
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Фото: olympic.kz

Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане

Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя наградами во второй день турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Обе награды были завоеваны в весе до 73 килограммов.

Данияр Шамшаев оказался сильнее соотечественника Жансая Смагулова.

Аскар Наркулов выиграл у Георгия Терашвили из Грузии.

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Сегодня, 18:17
197
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