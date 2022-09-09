Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду

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Казахстанские и не только боксёры могут лишиться возможности участвовать в Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил бокс в программу соревнований в 2028 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Allboxing.ru.

Издание сообщило о том, что МОК также изменил систему квалификации, которая позволит боксёрам отобраться на Игры в Париже-2024. В комитете считают её "менее сложной", чем ранее утверждённая.‎

‎Для того, чтобы попасть на ближайшую Олимпиаду, королям ринга будет необходимо побороться за квоты на континентальных мероприятиях - Панамериканских играх в Сантьяго-2023, Европейских играх Краков-Малопольска-2023, Тихоокеанских играх Соломоновых Островов и отложенных Азиатских играх в Ханчжоу.

МОК также ведёт переговоры с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов Африки о том, чтобы сделать Африканские игры в Аккре 2023 года квалификационным событием.‎

После этого МОК планирует провести два мировых квалификационных турнира в 2024 году.

А вот участие боксёров в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе пока под вопросом. В МОК не включил этот вид спорта в программу соревнований. В Комитете заявляют, что испытывают серьёзную обеспокоенность состоянием дел в Международной федерации бокса (IBA) и продолжают наблюдать за процессом реформирования организации.