Казахстанка более 44 лет жила без удостоверения личности

62-летняя жительница области Абай проживала без удостоверения личности 44 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Как отметили в полиции Кокпектинского района, документы удостоверяющие личность она не смогла получить все эти годы по причине отдаленности от районного центра, также и не было необходимости.

"Долгое время она жила с советским красным паспортом, в 90-ые годы обращалась в полицию, взяв перечень документов, необходимых для оформления. Пока собирала нужные справки, потеряла и паспорт. В этом году женщина должна оформить пенсию, снова обратилась в полицию и в кратчайшие сроки получила удостоверение личности", - сообщили в полиции.

В миграционной службе отдела полиции гражданке помогли оформить документ удостоверяющую ее личность. Теперь жительница района может без каких-либо проблем получать социальные и медицинские услуги.