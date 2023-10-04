Казахстанка более 44 лет жила без удостоверения личности
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62-летняя жительница области Абай проживала без удостоверения личности 44 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как отметили в полиции Кокпектинского района, документы удостоверяющие личность она не смогла получить все эти годы по причине отдаленности от районного центра, также и не было необходимости.
"Долгое время она жила с советским красным паспортом, в 90-ые годы обращалась в полицию, взяв перечень документов, необходимых для оформления. Пока собирала нужные справки, потеряла и паспорт.
В этом году женщина должна оформить пенсию, снова обратилась в полицию и в кратчайшие сроки получила удостоверение личности", - сообщили в полиции.
В миграционной службе отдела полиции гражданке помогли оформить документ удостоверяющую ее личность. Теперь жительница района может без каких-либо проблем получать социальные и медицинские услуги.
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