Казахстанец взял "золото" на Кубке мира по пара пулевой стрельбе
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Еркин Габбасов завоевал золотую медаль в первый день соревнований на Кубке мира по пара пулевой стрельбе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Еркин Габбасов завоевал победу в дисциплине R1 (мужчины) с результатом 250.3 очков.
Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Парк Джинхо. Его результат 249.0 очков. Тройку сильнейших замыкает спортсмен из Франции Ричард Дидье, набрав 228.4 очков.
Соревнование проходит в городе Чханвон в Южной Корее, где нашу страну представляют еще четыре казахстанца: Алиева Севда (P2), Ещанов Санаш (R4, R5), Довгелеевич Анна (R2, R3, R10), Махаева Бигайша (Р2).
Соревнование продлится до 1 мая.
В марте Еркин Габбасов завоевал путевку на Паралимпийские игры Париж-2024, заняв второе место на Кубке мира по пара-пулевой стрельбе.
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