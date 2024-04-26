Казахстанец взял "золото" на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

Еркин Габбасов завоевал золотую медаль в первый день соревнований на Кубке мира по пара пулевой стрельбе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Еркин Габбасов завоевал победу в дисциплине R1 (мужчины) с результатом 250.3 очков.

Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Парк Джинхо. Его результат 249.0 очков. Тройку сильнейших замыкает спортсмен из Франции Ричард Дидье, набрав 228.4 очков.

Соревнование проходит в городе Чханвон в Южной Корее, где нашу страну представляют еще четыре казахстанца: Алиева Севда (P2), Ещанов Санаш (R4, R5), Довгелеевич Анна (R2, R3, R10), Махаева Бигайша (Р2).

Соревнование продлится до 1 мая.

В марте Еркин Габбасов завоевал путевку на Паралимпийские игры Париж-2024, заняв второе место на Кубке мира по пара-пулевой стрельбе.