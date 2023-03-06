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Казахстанец изготавливает сувениры из костей и рогов животных
В Актюбинской области сельский учитель изготавливает сувениры из костей и рогов животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Этому виду декоративно-прикладного искусства Бирлик Султан обучает школьников в селе Талдысай Кобдинского района. Из костей и рогов животных умелец делает фигурки птиц, ножны, узоры для украшения предметов быта и многое другое.
В Талдысайской средней школе учитель организовал кружок, который сейчас посещают 20 человек.
"Это позвонок животного, мы его разрезали пополам. Если посмотреть с одной стороны, он напоминает кошку. С другой - орла. Птица как будто летит, есть клюв, крылья. Постамент сделали из лопаточной кости мелкого рогатого скота", - рассказывает учитель технологии Бирлик Султан.
Сувениры, изготовленные мастером, пользуются большим спросом. Но монетизировать своё увлечение Бирлик Султан никогда не стремится. Говорит, что главное для него, чтобы этот вид искусства продолжал жить.
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