Казахстанец избран вице-председателем спецгруппы ИКАО по авиабезопасности

Фото: пресс-службы КГА

Представитель от Казахстана избран вице-председателем специальной группы ИКАО по авиационной безопасности в Европе и Северной Атлантике (ENAVSECG), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

В офисе Европейского/Североатлантического бюро ИКАО в Париже (Франция) с первое по четвёртое ноября 2022 года проходит десятое совещание специальной группы по авиационной безопасности - Европа и Северная Атлантика (ENAVSECG/10), организуемое региональным бюро ИКАО.

На повестке совещания рассматриваются проблемы и усилия государств, направленных на постоянное противодействие меняющимся угрозам гражданской авиации в трудные времена, последние технологические и инновационные разработки в сфере авиационной безопасности, человеческий фактор в гражданской авиации и другие аспекты, связанные обеспечением авиационной безопасности.

В первый день юбилейного совещания состоялись выборы нового председателя и его заместителей специальной группы по авиационной безопасности - ENAVSECG/10. В голосовании участвовали государства члены Европейского/Североатлантического бюро ИКАО в Париже (EUR/NAT).

"По его результатам одним из вице-председателей специальной группы по авиационной безопасности - ENAVSECG/10 избран кандидат от Казахстана Еспотанов Дархан Инкарбекович – заместитель генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана". Председателем избран кандидат от Франции, вторым вице-председателем представитель Латвии", - говорится в сообщении.

Основными функциями председателя и вице-председателей является организация ежегодных совещании специальной группы по авиационной безопасности, обеспечение на площадке группы координации и взаимодействия между странами региона по вопросам авиационной безопасности, рассмотрение и одобрение предложений по обновлению стандартов и рекомендуемой практики приложения 17 ИКАО, составление отчётов и разработка новых инициатив, направленных на развитие авиационной безопасности.