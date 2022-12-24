Казахстанец Артём Резников выиграл десятый подряд бой в ММА

Фото: sports.kz

Казахстанский файтер Артём Резников продлил свою победную серию на турнире АСА 150 в Москве, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Резников победил удушающим приемом во втором раунде россиянина Андрея Кошкина и одержал десятую победу подряд.

В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году, когда он был нокаутирован Нурсултоном Рузибоевым , однако с тех пор Резников неизменно побеждает. Таким образом, его победная серия длится уже больше пяти лет.

В финале Гран-при АСА в легком весе, призовой фонд которого составляет один миллион долларов, Артём Резников сразится с россиянином Эдуардом Вартаняном.