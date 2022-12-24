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  • Казахстанец Артём Резников выиграл десятый подряд бой в ММА
sports.kz Сегодня, 09:26
267
Сегодня, 09:26
267
Фото: sports.kz

Казахстанец Артём Резников выиграл десятый подряд бой в ММА

Казахстанский файтер Артём Резников продлил свою победную серию на турнире АСА 150 в Москве, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Резников победил удушающим приемом во втором раунде россиянина Андрея Кошкина и одержал десятую победу подряд. 

В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году, когда он был нокаутирован Нурсултоном Рузибоевым , однако с тех пор Резников неизменно побеждает. Таким образом, его победная серия длится уже больше пяти лет.

В финале Гран-при АСА в легком весе, призовой фонд которого составляет один миллион долларов, Артём Резников сразится с россиянином Эдуардом Вартаняном. 

Видео: t.me/sportilinet

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#спорт #ММА
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:26
267
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