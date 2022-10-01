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  • Казахстан завоевал первую медаль на Всемирных играх кочевников в Турции
aa.com.tr Сегодня, 01:26
159
Фото: aa.com.tr

Казахстан завоевал первую медаль на Всемирных играх кочевников в Турции

На IV Всемирных играх кочевников в Турции первую медаль Казахстану принёс участник соревнований в стрельбе из лука, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Казинформ".

В традиционных состязаниях в стрельбе из лука соревновались 135 спортсменов из 32 стран мира. Копилку нашей страны серебряной медалью пополнил лучник Касымхан Канат.

В число 16 лучших стрелков среди мужчин вошли спортсмен из Казахстана Касымхан Канат и Азамат Нуртаев, лучники из Турции Огуз Окшы и Али Сесигузель.

В финале соревнований Касымхан Канат сразился с турецким стрелком Огузом Окшы. Уступив ему с разницей в два балла, казахстанский лучник завоевал серебряную медаль.

Данная награда является первым высоким достижением Казахстана в дисциплине традиционной стрельбы из лука.

Одновременно в программе игр кочевников активно проходят состязания по борьбе. В их число включены десятки традиционных и национальных видов борьбы, в том числе қазақ күресі, турецкая масляная борьба, "аба гюреш" - схожая с дзюдо и "мас гюреш" - борьба с деревянной палкой.

Впервые в программу Всемирных игр кочевников включён көкпар - казахский национальный вид спорта. Завтра состоятся соревнования по жамбы ату и қазақ күресі.

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#Всемирные игры кочевников #Турция #соревнования #спорт
Журналист
Сегодня, 01:26
159
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