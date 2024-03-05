Казахстан занял 62 место в рейтинге гендерного равенства

Казахстан в международном рейтинге по индексу гендерного разрыва занимает 62 место из 146 стран, передает BaigeNews.kz. Об этом на презентации аналитического отчета о расширении прав и возможностей женщин рассказал вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Цифры, отметил спикер, прошлогодние.

"Есть там такая вещь, по четырем направлениям ее измеряют, в том числе по карьерным возможностям, образованию и здоровью. Если смотреть суммарно все эти четыре индекса, Казахстан на 62 месте. Важная ремарка, по показателю "политические права и возможности" мы находимся на 100 месте", - отметил Евгений Кочетов.

Также вице-министр отметил, что законопроект про безопасности женщин и детей, который сейчас находится в Сенате подтвердил актуальность поднятой темы.

"Те нормы, которые предлагаются и мы сейчас видим эти данные, они абсолютно необходимы. И с точки зрения попадания в цель – это 100% правильно. И исследования это подтверждают", - заявил Евгений Кочетов.

Напомним, в столице презентовали аналитический отчет "Общественное восприятие гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Казахстане". Он стал результатом совместной работы программы развития ООН в Казахстане, структуры "ООН-Женщины" в Казахстане и исследовательского института "Общественное мнение".