Каждый третий казахстанец разделяет профессии на "мужские" и "женские" - эксперт
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Применение физического насилия в отношении женщин допускают 18 процентов опрошенных казахстанцев, передает BaigeNews.kz. Это цифры аналитического отчета "Общественное восприятие гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Казахстане". Документ сегодня презентовали в столице.
Он стал результатом совместной работы программы развития ООН в Казахстане, структуры "ООН-Женщины" в Казахстане и исследовательского института "Общественное мнение". Анализ ситуации охватил весь Казахстан и включил в себя как количественные, так и качественные методы. В том числе: опрос среди 3800 респондентов старше 18 лет, фокус-группы и экспертные интервью.
"Порядка 80 процентов мужчин в Казахстане, которые были участниками опроса и фокус-групп считают, что сегодня женщины наделены достаточными правами и свободами. Соответственно никаких дальнейших действий делать не нужно, хотя мы с этим не согласны", - заявил заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.
Из отчета следует, что каждый третий казахстанец разделяет профессии на "мужские" и "женские". Каждый четвертый считает, что условия при приеме на работу являются неравными, а шестой - что мужчины получают больше женщин за схожую работу.
"Сегодня женщина получает на 48 процентов меньше за ту же самую работу, которую делает мужчина. Второй вопрос, это представительство женщин в ведущих государственных структурах. За последние десятилетия тренд не поменялся", - отметил Сухроб Ходжиматов.
Сложной остается ситуация с семейно-бытовым насилием и харрасментом. Доля респондентов, которые допускают физическое насилие по отношению к женщине в Шымкенте в 5,1 раз больше, чем в Акмолинской области или Алматы, и в 7,3 раза больше, чем в Северо-Казахстанской области.
"Вопрос: "По вашему мнению, имеет ли право муж или партнер применять физическое насилие в отношении жены или партнерши?" Достаточно схожи ответы респондентов проживающих в разных регионах Казахстана. "Нет, ни в коем случае" – в основном такой был ответ в большинстве областей, однако выбиваются ответы из города Шымкент, 15% считают, что имеют на это право", - рассказывает директор исследовательского института "Общественное мнение" Ботагоз Ракишева.
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