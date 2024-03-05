Каждый третий казахстанец разделяет профессии на "мужские" и "женские" - эксперт

Применение физического насилия в отношении женщин допускают 18 процентов опрошенных казахстанцев, передает BaigeNews.kz. Это цифры аналитического отчета "Общественное восприятие гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Казахстане". Документ сегодня презентовали в столице.

Он стал результатом совместной работы программы развития ООН в Казахстане, структуры "ООН-Женщины" в Казахстане и исследовательского института "Общественное мнение". Анализ ситуации охватил весь Казахстан и включил в себя как количественные, так и качественные методы. В том числе: опрос среди 3800 респондентов старше 18 лет, фокус-группы и экспертные интервью.

"Порядка 80 процентов мужчин в Казахстане, которые были участниками опроса и фокус-групп считают, что сегодня женщины наделены достаточными правами и свободами. Соответственно никаких дальнейших действий делать не нужно, хотя мы с этим не согласны", - заявил заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

Из отчета следует, что каждый третий казахстанец разделяет профессии на "мужские" и "женские". Каждый четвертый считает, что условия при приеме на работу являются неравными, а шестой - что мужчины получают больше женщин за схожую работу.

"Сегодня женщина получает на 48 процентов меньше за ту же самую работу, которую делает мужчина. Второй вопрос, это представительство женщин в ведущих государственных структурах. За последние десятилетия тренд не поменялся", - отметил Сухроб Ходжиматов.

Сложной остается ситуация с семейно-бытовым насилием и харрасментом. Доля респондентов, которые допускают физическое насилие по отношению к женщине в Шымкенте в 5,1 раз больше, чем в Акмолинской области или Алматы, и в 7,3 раза больше, чем в Северо-Казахстанской области.