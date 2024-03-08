Казахстан выиграл семь медалей чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

В тайской Паттайе проходит чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

На данный момент у сборной Казахстана 7 наград.

Сегодня Екатерина Таранцева в возрастной категории до 18 лет (байдарка) и Анастасия Ананьева в категории до 23 лет (каноэ) выиграли золото. Кроме того, Александр Коробов (U18, байдарка) взял серебро.

Ранее мужская сборная Казахстана (Куаныш Еренгайыпов, Адиль Аманбаев, Александр Куликов) стала лучшей в командных соревнованих по гребному слалому, а также завоевала серебро в состязаниях на байдарках.

Кроме того, женская команда (Анастасия Ананьева, Дарья Чешуина) выиграла по серебру и на байдарках, и на каноэ.

На чемпионате Азии выступают порядка 150 спортсменов из 11 стран. Первенство континента продлится до 9 марта.