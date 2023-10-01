Боксёрша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады-2023
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
175Фото: sports.ru
Казахстанская боксёрша Наталья Богданова провела четвертьфинальный бой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 66 килограммов Богданова встретилась с монголкой Цэцэгдари Мягмарсурэн. Этот поединок завершился победой казахстанки единогласным решением судей.
Таким образом, Наталья Богданова вышла в полуфинал континентального первенства и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Ранее по ходу турнира спортсменка из Казахстана также победила Рагад Ибрагим Аль-Наими из Саудовской Аравии, причем победа была одержана досрочно.
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