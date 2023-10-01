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Боксёрша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады-2023

Сегодня, 15:22
АВТОР
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sports.ru Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: sports.ru

Казахстанская боксёрша Наталья Богданова провела четвертьфинальный бой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 66 килограммов Богданова встретилась с монголкой Цэцэгдари Мягмарсурэн. Этот поединок завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

Таким образом, Наталья Богданова вышла в полуфинал континентального первенства и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Ранее по ходу турнира спортсменка из Казахстана также победила Рагад Ибрагим Аль-Наими из Саудовской Аравии, причем победа была одержана досрочно. 

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