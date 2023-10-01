Карина Ибрагимова вырвалась в полуфинал на Азиатских играх-2023
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
142Фото: instagram.com/karina__ibragimova
Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова провела четвертьфинальный поединок на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 57 килограммов Ибрагимова встретилась с монголкой Намуун Монхор и победила ее единогласным решением судей.
Таким образом, Карина Ибрагимова вышла в полуфинал континентального первенства и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Ранее по ходу турнира казахстанка также победила Джинь Хьян Пэк из Северной Кореи. Добавим, что Ибрагимова является трехкратной призеркой чемпионата мира: "серебро" она выигрывала в 2023 году, а "бронзу" — в 2018 и 2022 годах. Также она становилась чемпионкой Азии — в 2022 году.
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