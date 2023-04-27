Казахстан вошёл в список 50 стран мира с самым грязным воздухом

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Среднегодовая концентрация PM2.5 (пыль и загрязняющие вещества размером менее 2,5 микрона) в Казахстане составляла 23 микрограмма на кубометр в 2022 году. Это в 3–5 раз больше нормы ВОЗ, передает, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Составители отчёта о качестве воздуха — швейцарская компания IQAir — поставили нашу страну на 40-е место из 131

"В сравнении с 2021 годом показатели концентрации PM2.5 в казахстанских городах, по которым ориентировались аналитики IQAir, улучшились, но это пока не даёт повода для оптимизма. Ведь, по сути, улучшение произошло из разряда "было очень плохо, а стало просто плохо". В 2021-м РК относили к странам с загрязнением воздуха в 5–7 раз выше нормы (показатель 31,1)", - отмечает издание.

Согласно данным РГП "Казгидромет", в 2022-м из 69 исследуемых населённых пунктов в категорию с низким уровнем загрязнения попала только треть. Почти половина — 30 населённых пунктов — имеют высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха. Среди них Караганда, Усть-Каменогорск, Жезказган, Темиртау, Алматы, Астана, Атырау, Актау и многие другие.

В 2017 году к самой грязной категории относились семь городов и сёл (тогда мониторинг проводили в 49 населённых пунктах): Шымкент, Жезказган, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, посёлок Глубокое (ВКО), Каратау. Таким образом, за эти пять лет ничего не поменялось в лучшую сторону для жителей Усть-Каменогорска, Темиртау, Караганды и Жезказгана.