Казахстан получил второго финалиста малого чемпионата мира по боксу

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в полуфинале международного турнира "Странджа" в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с алжирцем Абденасером Бенлариби и победил его со счетом 4:0.

Таким образом, Дулат Бекбауов вышел в финал малого чемпионата мира по боксу и сразится за "золото". Ранее свой полуфинальный бой на "Страндже" также выиграл Санжар Ташкенбай, выступающий в весовой категории до 51 килограмма: он победил узбекистанского боксера Асилбека Джалилова.

Дулат Бекбауов является серебряным призером чемпионата мира-2023 и чемпионата Азии-2022.