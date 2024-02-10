Казахстан получил второго финалиста малого чемпионата мира по боксу
Вчера, 23:52
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Вчера, 23:52Вчера, 23:52
130Фото: sport.kz
Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в полуфинале международного турнира "Странджа" в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинальном поединке в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с алжирцем Абденасером Бенлариби и победил его со счетом 4:0.
Таким образом, Дулат Бекбауов вышел в финал малого чемпионата мира по боксу и сразится за "золото". Ранее свой полуфинальный бой на "Страндже" также выиграл Санжар Ташкенбай, выступающий в весовой категории до 51 килограмма: он победил узбекистанского боксера Асилбека Джалилова.
Дулат Бекбауов является серебряным призером чемпионата мира-2023 и чемпионата Азии-2022.
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