Казахстан нарастил экспорт авто в Россию в 15 раз

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Тем не менее на фоне ёмкости рынка соседней страны цифры ещё невеликие. И далеко не все сделки одобрены российскими госорганами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Проблемы с логистикой и разрыв экономических связей с Западом после начала войны вынудили российских автомобилистов обратиться с поиском нужных машин в сопредельные страны. Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ, с января по август 2022 года только из Казахстана было ввезено порядка 6.5 тысячи машин, что в 15 раз превысило аналогичные показатели прошлого года.

Число на самом деле не такое уж и впечатляющее на фоне возможностей рынка России. В соседней стране только за один август из автосалонов ушло 42 593 легковых автомобиля, и это на фоне кризиса, ведь в прошлом году, по данным "Автостата", было продано на 64 % больше. Условно 100–120 тысяч новых авто ежемесячно — это реальная потребность рынкас РФ. А то, что экспорт вырос в 15 раз, говорит о том, что наша страна продавала соседям машин по сотне в месяц.

Российские таможенники при этом предупредили собственных граждан, что, несмотря на действующее в странах ЕАЭС общее экономическое пространство с едиными таможенными правилами для большинства товаров, в Россию запрещено ввозить автомобили, выпущенные в Казахстане по пониженным и нулевым ставкам. Такие транспортные средства являются условно выпущенными, находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС. В первую очередь подразумеваются зарегистрированные в РК электромобили, которые запрещено передавать во владение водителям, постоянно проживающим в России.

Поэтому казахстанцам, заключающим сделку купли-продажи ТС с жителем РФ, следует предоставить покупателю документы, подтверждающие, что продаваемый автомобиль был ввезён и выпущен в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, согласно тарифам ЕТТ, без пониженных ставок и льгот, чтобы у того не возникло проблем при постановке покупки на учёт у себя дома.