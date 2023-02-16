Казахстан намерен выйти в топ-50 стран мира по развитию туризма

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Проекты концепций развития физической культуры и спорта, а также туристской отрасли на 2023-2029 годы рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава МКС РК Асхат Оралов доложил, что Концепция развития физкультуры и спорта предусматривает меры по вовлечению граждан, в том числе лиц с инвалидностью, в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию высокопрофессионального спортивного резерва и развитию спорта высших достижений.

В частности, планируется строительство новых объектов спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах (беговые и велодорожки, спортзоны), центров массового спорта в регионах и модульных спортивных сооружений в сельской местности. При этом внимание будет также уделяться проведению спортивно-массовых мероприятий и спартакиад с широким вовлечением всех желающих и размещением их графиков в медиапространстве.

"Сейчас во многих городах во дворах появляются спортивные площадки, где дети и взрослые могут заниматься физкультурой. Это очень хорошая практика, которая становится все более популярной среди казахстанцев. Мы должны продолжать возводить такие сооружения, чтобы сделать базовый спорт доступным для всех желающих", - подчеркнул Алихан Смаилов.

На совещании было также отмечено, что планируется внедрить современные методы подготовки атлетов и улучшить качество медицинского сопровождения. В ближайшие годы данная работа будет проводиться в рамках программ подготовки к предстоящим Олимпийским играм Париж-2024 и Милан-2026.

В части развития туристской отрасли планируется реализовать меры по модернизации инфраструктуры в 10 основных турдестинациях республики, повышению качества сервиса, продвижению туристического потенциала страны на международной арене и т.д.

Так, предполагается провести строительство и реконструкцию автодорог к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул, на 100% покрыть зоны отдыха мобильной связью, провести необходимые инженерные сети в Щучинско-Боровской курортной зоне, построить дополнительные водно-спасательные станции на водоемах и др.

Кроме того, будет проведена работа по открытию новых авианаправлений, цифровизации туристских услуг, повышению стандартов в гостиничном бизнесе и других секторах отрасли.

В результате реализации всех мер до 2030 года планируется увеличить количество внутренних туристов до 11 миллионов человек, иностранных туристов – до 4 миллионов человек, занятость в отрасли – до 800 тысяч человек, а также вывести Казахстан в топ-50 стран мира по развитию туризма согласно рейтингу ВЭФ.