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lenta.ru Сегодня, 20:45
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Фото: lenta.ru

Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Предложение членами комиссии поддержано.

Кроме того, участники заседания обсудили планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в Закон "О разрешениях и уведомлениях".

Ранее сообщалось о том, что в Акорде под председательством Главы государства состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого обсуждались вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере.

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#оружие #экспорт #Казахстан
Сегодня, 20:45
47
Журналист

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