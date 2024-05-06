Казахстан и Турция договорились о комбинированных перевозках грузов
Вчера, 18:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 18:58Вчера, 18:58
373Фото: akorda.kz
Президент Казахстана подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане
- Почему гибнут зелёные насаждения в Астане, рассказал эксперт
- НПК обязана избавиться от этого человека – адвокат Вранчев ответил на обвинения Ертысбаева
- Бишимбаев назвал эксперта Халимназарова сомнительным
- В Семее месяц ищут загадочно исчезнувших подростков: что известно на сегодня