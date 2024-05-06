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Казахстан и Турция договорились о комбинированных перевозках грузов

Вчера, 18:58
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 18:58
Вчера, 18:58
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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