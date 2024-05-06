Казахстан и Турция договорились о комбинированных перевозках грузов

Президент Казахстана подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.