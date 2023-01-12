Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"

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В пятницу, 13 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга" по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

"В ходе саммита главы государств и правительств развивающихся стран обсудят перспективы объединения усилий для решения актуальных проблем современного мира", - говорится в сообщении.