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t.me/aqorda_resmi Вчера, 12:03
503
Вчера, 12:03
503
Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"

В пятницу, 13 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга" по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

"В ходе саммита главы государств и правительств развивающихся стран обсудят перспективы объединения усилий для решения актуальных проблем современного мира", - говорится в сообщении. 

К участию в саммите приглашены более 120 государств.

Как уточняет The Washington Post со ссылкой на первого замминистра иностранных дел Индии Виная Кватру, на мероприятии, которое пройдёт в виртуальном формате, будут рассмотрены такие ключевые вопросы, как глобальное влияние пандемии COVID-19, продолжающийся конфликт в Украине, снижающий доступность продовольствия, удобрений и топлива, растущий долг и инфляционное давление, наносящие ущерб экономике развивающихся стран.

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#президент #саммит #Индия
BaigeNews.kz
Вчера, 12:03
503
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