Касым-Жомарт Токаев примет участие в Форуме "Один пояс, один путь" в Пекине
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
95Фото: Акорда
17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что в Пекине Касым-Жомарт Токаев проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".
Также у Главы государства запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
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