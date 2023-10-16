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Касым-Жомарт Токаев примет участие в Форуме "Один пояс, один путь" в Пекине

Сегодня, 11:00
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: Акорда

17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в Пекине Касым-Жомарт Токаев проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь". 

Также у Главы государства запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

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