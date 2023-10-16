Касым-Жомарт Токаев примет участие в Форуме "Один пояс, один путь" в Пекине

17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в Пекине Касым-Жомарт Токаев проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".

Также у Главы государства запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.