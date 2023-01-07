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  • Касым-Жомарт Токаев получил поздравительную телеграмму от Эмомали Рахмона
twitter.com/mir24tv Сегодня, 12:22
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Сегодня, 12:22
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Фото: twitter.com/mir24tv

Касым-Жомарт Токаев получил поздравительную телеграмму от Эмомали Рахмона

На имя главы государства поступила телеграмма поздравления от президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Таджикская сторона высоко ценит результаты, которых добились за это время наши страны в укреплении и расширении своих дружеских связей. В этом плане созданы надёжная договорно-правовая база и действенные механизмы регулирования межгосударственного взаимодействия. Отрадно, что наши отношения сотрудничества, опираясь на эту прочную основу и на незыблемые принципы взаимного уважения, доверия и стратегического партнёрства, сегодня развиваются высокими темпами по всем направлениям. Уверен, что мы в соответствии с коренными интересами наших народов и далее будем совместно стремиться к поднятию практического взаимовыгодного сотрудничества на более высокий уровень", – говорится в телеграмме.

Лидер Таджикистана пожелал Касым-Жомарту Токаеву больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Казахстана — мира, устойчивого прогресса и процветания.

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#Президент Казахстана #Таджикистан #международные отношения
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:22
127
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