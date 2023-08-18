Карету скорой помощи разорвало пополам: Минздрав соболезнует родным погибших
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Министерство здравоохранения РК выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников скорой медицинской помощи, которые скончались в результате ДТП в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что в Аксуском районе на автодороге местного значения Колтабан - Матай водитель кареты скорой помощи не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком. Водитель и 54-летний местный фельдшер скончались на месте происшествия.
По данным Минздрава, фельдшер Демеубаев Мухит Кожахметович и водитель Есболатов Ермек Сауыткалиевич возвращались на базу с вызова к ребёнку в селе Матай, и по дороге попали в смертельное ДТП.
"Это большая трагедия для семей погибших при исполнении служебных обязанностей и для всей отрасли здравоохранения. Такие случаи говорят о самоотверженности медиков, которые, находясь на передовой, рискуя своей жизнью, спасают других", — отметили в ведомстве.
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