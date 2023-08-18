  • 18 Августа, 13:12
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Карету скорой помощи разорвало пополам от удара об грузовик

Сегодня, 12:50
АВТОР
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Карету скорой помощи разорвало пополам от удара об грузовик Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
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В Аксуском районе на автодороге местного значения Колтабан - Матай произошло смертельное ДТП с участием бусика и грузовика Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 "Предварительно установлено, что виновником ДТП является 57-летний водитель скорой, который, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком. В результате ДТП водитель бусика и 54-летний местный фельдшер скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

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