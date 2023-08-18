Карету скорой помощи разорвало пополам от удара об грузовик

В Аксуском районе на автодороге местного значения Колтабан - Матай произошло смертельное ДТП с участием бусика и грузовика Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Предварительно установлено, что виновником ДТП является 57-летний водитель скорой, который, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком. В результате ДТП водитель бусика и 54-летний местный фельдшер скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.