Карету скорой помощи разорвало пополам от удара об грузовик
Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
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В Аксуском районе на автодороге местного значения Колтабан - Матай произошло смертельное ДТП с участием бусика и грузовика Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Предварительно установлено, что виновником ДТП является 57-летний водитель скорой, который, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком. В результате ДТП водитель бусика и 54-летний местный фельдшер скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
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