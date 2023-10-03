Золотую медаль завоевал казахстанский велогонщик на Азиаде-2023

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль на Азиатских играх-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 километра.

Луценко преодолел дистанцию за 48:05.75. Вторым финишировал велогонщик из Китая Сюэ Мин. Третье место занял Винсент Ван Лау (Гонконг).

Отметим, в активе сборной Казахстана пять "золотых", девять "серебряных" и 29 "бронзовых" медалей.

Сегодня также казахстанские гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли стране серебряную медаль Азиатских игр-2023.

Сборная Казахстана завоевала девятую серебряную медаль на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР).

Бронзовыми призёрами Азиатских игр-2023 в Ханчжоу стали казахстанские спортсмены по велоспорту Рината Султанова и по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова.

Корреспондент BaigeNews.kz с места событий рассказал как Казахстан завоевал четвёртое золото Азиады. Казахстанцы долго ждали четвёртую медаль 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. Болельщики верили, что победа будет в гребле на байдарках и каноэ. И ожидания оправдались, правда, победа далась нелегко.