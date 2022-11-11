Кандидаты в президенты обменялись колкостями на теледебатах

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Кандидаты в президенты задали друг другу вопросы на теледебатах, передаёт BaigeNews.kz.

Мейрам Кажыкен задал один из своих вопросов Салтанат Турсынбековой.

"Волей судьбы или по жребию мы оказались рядом. Поэтому я хочу задать вопрос вам. В вашей программе нет ни теории, ни практики, при этом много популизма. Вы предлагаете увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Как это возможно? Вероятно мне это пригодится в будущем", - спросил Мейрам Кажыкен Салтанат Турсынбекову.

Салтанат Турсынбекова ответила, что она правозащитник и в её программе всё конкретно расписано.

"Что касается прожиточного минимума, естественно, это вопрос не праздный, его сегодня и сейчас мы не сможем решить. Каждое предложение, которое излагается в моей программе, глубоко продумано. Из прожиточного минимума и МЗП на сегодняшний день формируются стипендии, пенсии, потребительская корзина любого казахстанца. Если вы обратитесь в любую семью, закредитованную семью, вы поймете (зачем нужны эти реформы - Авт.). Мы 30 лет навешивали ярмо на наше население. И сегодня всем экономистам, как вы, практикам, финансистам пора сесть за стол. Нужно изучать минимальные стандарты. Да, нужно изучать финансовое состояние нашей страны", - ответила она.

В свою очередь она задала вопрос оппоненту.

"Господин Кажыкен, вот вроде бы я многих знаю здесь стоящих наших кандидатов. Но о вас очень мало что известно. Ну и ваша компания очень невзрачная. Вы кто, господин, мистер Кажыкен? И кто за вами стоит? Можно узнать?" - спросила Салтанат Турсынбекова.

Он ответил, что его знают коллеги, в том числе и зарубежные по публикациям, по участию в научных конференциях.

"В своей среде, среди профессионалов я известен. Что касается теории, вы мне сказали о теории. Вообще, теоретик, экономисты-теоретики в основном – лауреаты Нобелевской премии. Что касается вопроса, кто за мной стоит – за мной стоят профсоюзы. Они меня выдвинули. Их, вот тех, кто меня выдвигал и кто просил меня пойти в пул президентов. Один миллион 100 тысяч человек. И их доверие я должен оправдать. Однозначно. Возможно, они меня выдвинули, потому что мы вместе с ними занимались и МЗП, методикой расчёта", - сказал Мейрам Кажыкен.

"И не достигли", - сказала Салтанат Турсынбекова.

Мейрам Кажыкен с ней не согласился.

"Достигли. Кстати, благодаря, возможно, нашему давлению и нашей настойчивости, сегодня министерство и правительство сегодня создали рабочую группу по методике. Кстати говоря, мы в прошлом году проводили за счёт профсоюзов исследование, которое предоставили правительству, правительство прошло куда-то в корзину сложило и выбросило. А МЗП сегодня не 60 тысяч тенге по расчётам, а 120 тысяч тенге. То есть, методика есть. Профсоюзы предлагают методы. Но, к сожалению, правительство до сих пор даже не обратилось к нам за помощью, за компетентной помощью. Могли бы сказать – вы же в прошлом году методику разработали, давайте мы не будем народа деньги тратить, возьмём вашу методику. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Профсоюзы – сила, профсоюзы компетентны, они могут изменить. Я рад, что они меня выдвинули в президенты", - ответил Мейрам Кажыкен.

Досталось от Мейрама Кажыкена и другой кандидатке - Каркат Абден.

"Я читал, вы экономист. Очень приятно, мы коллеги с вами. Экономика - это не только скачка на лошадях, дойка кобыл. Это тоже имеет отношение к экономике вообще-то. Реальная экономика и экономичсекая теория - это конкретные принципы и правила, нормы. Скажите как экономист экономисту - какие главные три задачи нужно решить, чтобы повысить благосостояние населения?" - обратился он к Каракат Абден.

Однако его конкурентка не осталась в долгу.

"Сейчас подумала, недавно читала пост одного из кандидатов про вас, где вас обвиняют в том, что вы теоретик, оторванный от земли. Я вообще не люблю скандалы, склоки. Тогда я не была согласна с этим. То сейчас думаю, как был прав автор. То что сейчас Вы высмеиваете меня, что я каталась на лошади и кобылу доила, о чём это говорит. Вы не знаете жизни в ауле, практики. А я могу доить кобылу, знаю сколько корова даёт молока, знаю, что ест кобыла. Самая большая беда этих теоретиков, что вы не знаете сущности, практики не знаете. До этого времени сколько было экономических стратегий. К чему это привело? Мой ответ вам - изучайте практику", - сказала Каракат Абден.

Смогли обменяться колкостями и Салтанат Турсынбекова с Каракат Абден.

"Салтанат ханым, когда вы встречались с населением, вы подвергли меня критике о том, что я не достойна участвовать в президентской гонке. Все знают, что я пропагандирую достоинство и честь казахских женщин. А вы придерживаетесь сексистских взглядов, вслед за господином Кажыкеном. Это ваша жизненная позиция?" - спросила Каркат Абден Салтанат Турсынбекову.

Та посчитала вопрос "очень странным".

"Каракат ханым, вы варите курт, объезжаете районы, разливаете кымыз, но среди простого народа никогда не было сексизма. Если вы меня знаете, я профессиональный юрист. Сексизм и эйджизм для меня далёкие вещи. И такие обвинения необоснованные. Я защищаю женщин от бытового насилия. Поэтому призываю защищать права женщин. Я призываю вас по возможности делать это вместе и объединить наши силы", - ответила Салтанат Турсынбекова.

Ерлан Кошанов адресовал один из своих вопросов Мейраму Кажыкену.

"Мы проанализировали вашу программу и не увидели инициатив по цифровизации. Хотели бы узнать ваше видение по развитию цифровизации в Казахстане", - обратился он к оппоненту.

Мейрам Кажыкен ответил, что ни одна современная экономика не может обойтись без цифровизации, поскольку это веление времени.

"Да, в моей программе нет детальных планов, программ по цифровизации. Я считаю, что это в основном в руках у бизнеса. Если бизнес займётся цифровизацией, если у бизнеса будут такие возможности, а со стороны государства инвестиции, создание льготного налогообложения, то, конечно, тогда и будет цифровизация. Государство должно создавать условия и возможности для предпринимателей. Что касается экономического аспекта программы, то я считаю, что есть две стороны. И государство, и бизнес могут за столом переговоров находить правильные решения и по цифровизации, и по инвестициям, и по другим аспектам. Если две стороны научатся дискутировать, находить компромиссные решения, то они могут решать вопросы любой сложности", - ответил Мейрам Кажыкен.

Задал Ерлан Кошанов вопрос и Жигули Дайрабаеву.

"Какую вы внешнюю политику планиурете вести? Мы знаем, что Касым-Жомарт Токаев ведёт внешную политику, которую поддерживают казахстанцы", - сказал он.

Жигули Дайрабаев ответил, что за годы независимости Казахстан нашёл своё место во внешней политике.

"И теперь наша цель - должна быть стабильной. Мы соседи крупных держав. Очень много "хайповщиков", у нас должна быть дружба с соседями, и нам нужно вести правильную внешнюю политику", - сказал Жигули Дайрабаев.

Он один из своих вопросов Дайрабаев адресовал Каракат Абден.

"Вы обращаете большое внимание на поддержку и развитие молодежи. Я с этим ознакомился. В том числе вы открыли институт "Қазақ қызы". Но там почему-то обучаются только дети тех родителей, у которых есть деньги. Почему вы не даете такой возможности детям обычных семей, не богатых?" - спросил он соперницу.

Каракат Абден не согласилась с ним.

"В течение шести лет более 3000 девочек обучили, среди них есть и те, кто из многодетных семей, из детских домов, они бесплатно обучаются. За платное обучение цена не выше рыночной", - ответила Каркат Абден.

В прямом эфире телеканала "Хабар" проходят телевизионные дебаты кандидатов в президенты РК и/или их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией Казахстана. В дебатах участвуют все кандидаты, за исключением действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Его представляет спикер мажилиса – председатель партии Amanat Ерлан Кошанов.