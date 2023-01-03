Камеры "Сергек" появятся на дорогах Мангистау

Фото: акимат Мангистауской области

В Актау и Мунайлинском районе будут установлена система интеллектуального видеонаблюдения "Сергек", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Управление цифровых технологий области в рамках данного проекта совместно с ДП региона и частным партнёром Sergek Projects Ltd подписали трёхсторонний договор. Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения.

С помощью камер сотрудники полиции смогут выявлять дорожные и общественные правонарушения. Записи с камер видеонаблюдения будут храниться в течение 30 дней. Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности "Сергек" - продукт казахстанских разработчиков.

Камеры "Сергек" будут установлены на линейных участках в Актау - 380 камер видеонаблюдения в 95 точках, в Мунайлинском районе -140 камер видеонаблюдения в 35 точках. В перекрестках по Актау - 156 камер в 13 точках , в Мунайлинском районе - 60 камер в пяти точках.

Также 402 камеры общественной безопасности установят в Актау (100 камер в 50 точках), в Мунайлинском районе - 300 камер видеонаблюдения в 100 точках. Также камеры будут установлены на железнодорожных переездах.

Кроме того, будет создан специальный центр обработки данных в Актау, а также мини-центр оперативного управления в Мунайлинском районе.

На данный момент начаты работы по установке "Сергек", а полный запуск системы запланирован на апрель 2023 года.