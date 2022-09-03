Какие заявления президента эксперты считают резонансными

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Аналитик Казахстанского института общественного развития Риззат Елюбаев считает, что из всего послания в информационном поле особый резонанс в обществе вызовут два заявления: использование 50 процентов инвестиционного дохода Нацфонда РК в пользу детей и объявленные внеочередные выборы с новой формой политической власти — один президентский срок в семь лет. Такое мнение он высказал в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

"На мой взгляд, из всего послания в информационном поле резонансным будет два конкретных заявления. Первое — по использованию 50 процентов инвестиционного дохода в пользу будущих детей. И второе — это объявленные внеочередные выборы с новой формой политической власти, то есть один президентский срок в семь лет. И вот здесь очень важно понимание, так как сейчас, я уверен, начнутся большие дискуссии в обществе по этим двум вопросам", — сказал Елюбаев.

Что касается внеочередных президентских выборов, то аналитик считает, что здесь очень важно понять внутреннюю логику развития Казахстана на современном этапе.

"Многие могут заметить, что мы этим решением якобы не оставляем гипотетическому претенденту в президенты 2024 года никаких шансов. Но здесь нам, как гражданам Казахстана, нужно понимание того, что сейчас в Казахстане с приходом Токаева после январских событий начались колоссальные политические преобразования, которые меняют всю политическую архитектуру. Здесь у меня есть такое понимание данного решения, что, во-первых, до 2024 года может смениться политическая обстановка, и во-вторых, реформы всегда требуют время для конкретных действий. Если бы сейчас эти выборы прошли бы в свой срок, в 2024 году, в целом у госмеханизма не было бы шансов реализовать в полной мере объявленные ранее реформы и сегодняшние кардинальные реформы, которые были озвучены в послании", — добавил эксперт.

По словам Елюбаева, президентский срок никак не меняется, и в действующей нынешней формуле, и по предложенной новой формуле он остаётся до 2029 года.

"Это не противоречит ранее заявленному президентом решению не баллотироваться больше двух сроков. Здесь каких-то коллизий мы не видим. У Токаева была возможность осуществить свою историческую миссию по перестройке Казахстана. Это большой сигнал политическим силам, которые сейчас в Казахстане имеются, что к объявленным реформам никаких преград не должно быть. Это уже осознанный выбор, и эти реформы нужно осуществить в краткие сроки, чтобы они уже стали действующими на последующие годы. У нас была фора в 30 лет для осуществления реформ. Но они не обрели какой-то конкретный облик. Сейчас у нас имеется новый исторический шанс, чтобы провести политические и, что важно, социально-экономические реформы, которые в будущем полностью изменят облик Казахстана и архитектуру общества", — продолжил Риззат Елюбаев.

По его словам, ряд кандидатов в президенты сейчас находится в тени, но реального кандидата в президенты к осени 2024 года он не видит.

"Токаев сейчас находится на пике популярности и его решение трактуется любой теорией политической власти, что грех было бы не воспользоваться таким моментом и стечением обстоятельств, которые можно было бы использовать во благо осуществления ранее заявленных своих реформ", — отметил аналитик.

По его мнению, новое послание ещё раз подчеркнуло, что глава государства не отходит от ранее заявленных им принципиальных механизмов. Это принцип "слышащего государства". В послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что информация к нему поступает из разных источников. Он анализирует её и делает выводы.

"В обществе высказывалось такое мнение, что якобы реформы носят декоративный характер. Но объявленные сегодня меры носят конкретный характер. И президент в послании не только озвучил идеи, но и обозначил конкретные механизмы реализации. Здесь именно казахстанскому обществу важно проследить, как это будет реализовано. Также меняется формат исполнения поручений. Президент и до этого высказывал мнение, что нужно пересматривать и перестраивать госуправление, но в этот раз это снова было подчеркнуто. Я думаю, что озвученные изменения носят необратимый характер. Здесь у госслужащих уже не остаётся другого выбора, как измениться, подготовиться к новым требованиям и соответствовать им, либо освободить место для более конкурентных кандидатов", — подытожил он.

Даурен Газиз, магистрант Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова, считает, что по посланию президента видно, что мнения, высказываемые в обществе, были действительно услышаны. Это касается снижения пенсионного возраста женщин до 61 года, а также новеллы о том, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут получать пособия, пока ребенку не исполнится полтора года.

"Это начало благосостояния народа Казахстана. Из послания стало понятно, что глава государства действительно видит, знает, слышит, и концепция "слышащего государства" претворяется в жизнь. Предложение открыть Национальный фонд для детей, которым будет перечисляться 50 процентов инвестиционного дохода страны на счета, я считаю весьма конкретным шагом государства для развития их будущего, и дети, став взрослыми, смогут приобретать квартиру, получать образование и так далее", — отметил он.

Также в послании было затронуто новое экономическое развитие. Для перезагрузки фискального регулирования в следующем году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Налоговое администрирование будет обновлено. Кроме того, президент остановился на законе о госзакупках.

"Действительно, этот закон является важным мостиком между государством и малым и средним бизнесом. Это даст возможность искоренить в дальнейшем коррупцию. Закон имеет несколько аспектов для развития. Получается, что все внесённые ранее предложения были услышаны и президент высказал их. Это весьма значительное событие. Помимо этого, решение транспортных проблем казахстанцев и предложение главы государства об оплате сбора за утилизацию и первичную регистрацию в 200-250 тысяч тенге является таким шагом навстречу нашему населению", — добавил магистрант.

Кроме того, Даурен Газиз считает, что с политической стороны президент сделал очень большой шаг к развитию демократии.