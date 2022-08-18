Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Какие изменения внесут в программу "Артспорт", рассказал Даурен Абаев
ortcom.kz 18 Августа, 19:50
654
Фото: ortcom.kz

Какие изменения внесут в программу "Артспорт", рассказал Даурен Абаев

Министр культуры и спорта рассказал, как будет работать программа "Артспорт", передает BaigeNews.kz. На встрече с жителями Алматинской области Даурен Абаев сообщил, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством. Однако, по его словам, для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения. Сейчас ведется интеграция платформы "Артспорт" с Национальной образовательной базой данных (НОБД). 

"Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые "мертвые души". Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта", - сказал министр.

Кроме того, в рамках встречи, которая состоялась в городе Конаев, Абаев обсудил с жителями вопросы повышения зарплат, подготовки кадров в сфере туризма, присвоения спортивных разрядов.

Напомним, в конце 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который позволил детям с четырёх до 17 лет посещать секции за счёт бюджета местных исполнительных органов власти. Программу запустили в июле 2021 года. В марте 2022-го тысячи родителей казахстанских детей обнаружили, что сайт, где можно записать ребёнка в кружок, больше не принимает заявки. В ответ на возмущения общественности министр Абаев тогда рассказывал о мошеннических схемах в программе финансирования детского спорта ArtSport.

18 мая чиновники, родители и поставщики услуг выясняли в Нур-Султане, почему популярная программа оказалась приостановлена и как будут решаться вопросы дальнейшего финансирования проекта ArtSport. Общественный резонанс вокруг ArtSport возник после того, как в феврале платформа приостановила выдачу новых ваучеров, а вскоре появилась информация о том, что программу и вовсе планируют закрыть. 

Скандал вокруг прекращения финансирования программы подушевого финансирования спорта и творчества для детей ArtSport набирал обороты. Затем его прокомментировала заместитель председателя Комитета культуры министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова, заявив, что "ArtSport никто не закрывает".

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#детский спорт #Даурен Абаев #Артспорт
18 Августа, 19:50
654
Журналист

Рекомендуем

Наверх