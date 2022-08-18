Какие изменения внесут в программу "Артспорт", рассказал Даурен Абаев

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Министр культуры и спорта рассказал, как будет работать программа "Артспорт", передает BaigeNews.kz. На встрече с жителями Алматинской области Даурен Абаев сообщил, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством. Однако, по его словам, для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения. Сейчас ведется интеграция платформы "Артспорт" с Национальной образовательной базой данных (НОБД).

"Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые "мертвые души". Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта", - сказал министр.

Кроме того, в рамках встречи, которая состоялась в городе Конаев, Абаев обсудил с жителями вопросы повышения зарплат, подготовки кадров в сфере туризма, присвоения спортивных разрядов.

Напомним, в конце 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который позволил детям с четырёх до 17 лет посещать секции за счёт бюджета местных исполнительных органов власти. Программу запустили в июле 2021 года. В марте 2022-го тысячи родителей казахстанских детей обнаружили, что сайт, где можно записать ребёнка в кружок, больше не принимает заявки. В ответ на возмущения общественности министр Абаев тогда рассказывал о мошеннических схемах в программе финансирования детского спорта ArtSport.

18 мая чиновники, родители и поставщики услуг выясняли в Нур-Султане, почему популярная программа оказалась приостановлена и как будут решаться вопросы дальнейшего финансирования проекта ArtSport. Общественный резонанс вокруг ArtSport возник после того, как в феврале платформа приостановила выдачу новых ваучеров, а вскоре появилась информация о том, что программу и вовсе планируют закрыть.

Скандал вокруг прекращения финансирования программы подушевого финансирования спорта и творчества для детей ArtSport набирал обороты. Затем его прокомментировала заместитель председателя Комитета культуры министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова, заявив, что "ArtSport никто не закрывает".