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akorda.kz Сегодня, 19:45
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Фото: akorda.kz

Какие идеи должны донести педагоги до казахстанских детей, рассказал Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Директор школы Салтанат Шабажанова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о многолетней истории учебного заведения и показала обновлённые кабинеты гимназии.

В школьной библиотеке главе государства ученики представили проект "Читающая школа" по творчеству Рамазана Токтарова и преподнесли в подарок книгу писателя "Ертіс мұхитқа құяды" ("Иртыш впадает в океан").

Затем президент тепло побеседовал с педагогами Павлодарской области, подготовившими победителей и призёров республиканских и международных предметных олимпиад.

Касым-Жомарт Токаев поздравил их со Всемирным днём учителя и прошедшим профессиональным праздником казахстанских педагогов, а коллектив гимназии – с юбилеем.

"Быть учителем – самый почётный труд. В то же время это очень большая ответственность. Можно сказать, что педагогическая деятельность – это самое благородное дело. В становлении каждого ученика как личности учитель играет особенно важную роль", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Павлодарская область по праву считается одним из центров национального возрождения. По его словам, многие из казахстанских известных учёных родом из этого региона, а нынешние педагоги продолжают путь своих наставников.

"Учителя вносят огромный вклад в становление таких качеств нашей молодёжи, как патриотизм, справедливость, честность и трудолюбие. Нам нужно укрепить культ труда среди молодёжи. В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте, потому что патриотизм – это, прежде всего, труд во благо родной страны. Для этого, конечно, нужно быть трудолюбивым и предприимчивым. Молодые люди должны расти с глубоким пониманием того, что они сами несут ответственность за своё будущее. Все эти идеи нужно обязательно донести до детей. Понятие "совершенный человек", о котором писал великий Абай, означает совершенную личность, наделённую глубоким кругозором, чутким сердцем и трудолюбием. Как говорится, "у знающего учителя и ученики умные", – отметил президент.
 
Глава государства, напомнив высказывание Черчилля "Учителя обладают властью, о которой правители могут только мечтать", подчеркнул, что именно в школах создаётся фундамент реальной конкурентоспособности как отдельного человека, так и целых государств. 

Он указал, что для этого необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей. Президент считает, что мы должны активно культивировать в обществе прогрессивные установки, не теряя свои уникальные традиции. Речь идет о трудолюбии, культе знаний, взаимоуважении, солидарности, доверии, предприимчивости, бережливости, критическом мышлении.

Глава государства выразил уверенность в том, что педагоги сыграют решающую роль в формировании нового качества нации и построении Справедливого Казахстана.

От имени педагогической общественности Павлодарской области выступили учитель русского языка и литература средней школы-лицея №8 Ирина Шевченко и учитель музыки средней школы имени Музафара Алимбаева Бахатхан Оразбек.

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#образование #Токаев #педагог #Павлодарская область
Журналист
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