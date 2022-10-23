Какая погода ждет казахстанцев на праздничных выходных

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Дождь в Алматы, снег в Астане и солнечные дни в Шымкенте - синоптики РГП "Казгидромет" сделали прогноз.

В эти праздничные выходные жителей столицы ожидает переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться между -6 °С до +5°С. А на юге и востоке страны синоптики Казгидромета прогнозирут похолодание, передает BaigeNews.kz.

С 23 октября на западе, с 24 октября на севере ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Теплая погода порадует жителей западного (+12°С днем), восточного (+20°С днем) и центрального Казахстана (+18°С днем). В то время как самая низкая температура воздуха будет на севере, северо-западе, северо-востоке страны (от 0 +8°С до 0 -8 °С, днем понижение +2+10°С до -2+5°С), и в горных районах на юге, юго-востоке Казахстана.

В крупных городах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте ожидается схожая погода к предзимью - облачность, выпадение осадков и ветреность.

Прогноз погоды в Астане на эти праздничные выходные

Более подробная информация о погоде в Астане на эти праздничные выходные была получена от управления краткосрочных прогнозов погоды РГП "Казгидромет".

В первый день выходных, 23 октября, будет переменная облачность, которая сохранится в течение всех выходных. Также ночью ожидаются осадки - дождь и снег. Возможен гололед, поэтому помимо прогулок на свежем воздухе можно посетить мероприятия из подборки, которую мы подготовили для жителей и гостей столицы. Температура воздуха не будет опускаться ниже 0 °С днем и -2 °С ночью. В последующие дни, 24-го и 25-го октября, осадки не ожидаются, температура воздуха поднимется до +4 +5°С тепла днем.

Прогноз погоды в Алматы на 23-25 октября

В южной столице ожидается также переменчивая облачность, и в отличии от Астаны, дожди будут лить в течение всех трех дней - 23, 24, 25 октября. Температура воздуха сохраняется стабильно теплой до +12°С днем.

Прогноз погоды в Шымкенте на праздничные выходные

В Шымкенте также сохраняется переменчивая облачность и выпадение осадков только 23-го октября. В последующие два дня - 24-25 октября, ожидается теплая погода с температурой воздуха до +15 +17 °С днем. В понедельник и во вторник, жители Шымкента смогут насладиться хоть и облачной, но теплой и сухой погодой.