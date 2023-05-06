Как живут львята, вызволенные из плена в Алматинской области

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Львята, за судьбой которых больше суток следит страна, идут на поправку. Детеныши начали осваиваться в зоопарке. У них появился зверский аппетит. Но желания общаться с людьми нет вообще. Вызволенных из домашнего заключения хищников временно разместили на территории, закрытой для посетителей. За состоянием питомцев наблюдают ветврачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Первая ночь в зоопарке спасенным львятам пошла на пользу. Теперь они окружены заботой профессионалов. Утром детеныши плотно поели. На завтрак у них были куриные яйца, говядина и молоко. Несмотря на хороший аппетит, глаза у бывших узников все еще грустные. Большую часть времени подопечные лежат в углу, не отходя друг от друга.

Сейчас львята в карантинной зоне. Им выделили отдельную клетку по соседству с беркутом. К новым условиям маленькие хищники пока не привыкли. Когда люди подходят к ним ближе, начинают ворчать. Это естественная реакция после стресса, говорят специалисты.

В зоопарке малышей поселили прошлым вечером. Ветврач Азамат Дуйсенов рассказывает: один львенок был в ошейнике с цепью, ее сразу же сняли. А вот избавить себя от ремня на шее животное до сих пор не позволяет. Других следов жестокого обращения при первичном осмотре не обнаружили, но заметили: питомцев недокармливали.

"Они были очень возбужденные, испуганные, так как полная смена обстановки, люди незнакомые. Пока мы с ними никаких процедур не проводили. В течение недели они успокоятся, потом уже будем делать обездвиживание, брать анализы крови, смывы, все прочее. По внешнему виду не скажешь, чтобы им что-то кололи", - рассказал главный ветеринарный врач зоопарка Алматы Азамат Дуйсенов.

Обоим львам, по словам ветеринаров, не больше пяти месяцев. Возможно, это брат и сестра. Откуда их привезли, сколько времени и зачем удерживали в подсобном помещении, остается загадкой. Обидчиком оказался 22-летний алматинец.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 339 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными", - прокомментировал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Зоозащитники утверждают, в Казахстане участились случаи содержания экзотических животных дома. Эксперты считают: чтобы решить эту проблему, необходимо усилить контроль на таможне и ужесточить наказание за жестокое обращение.

"Это же не первый случай, когда у нас у людей во дворах содержатся львы, крокодилы, а теперь вот эти бедные несчастные львята, с которыми непонятно что будет в будущем. Их отлучили от матери. Их вырвали, возможно, из дикой природы, либо это какие-то передвижные цирки и зоопарки, которые торгуют этими животными в "черной" контрабанде", - говорит президент казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE – Забота" Юлия Коваленко.

Из-за таких случаев алматинский зоопарк переполнен львами. Теперь их там восемь. Большинство – конфискованные. Новые питомцы проведут в зверинце месяц. Где они будут жить дальше, решат к завершению карантина.