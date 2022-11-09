Как "зелёные" технологии могут изменить экономику Казахстана рассказали во Всемирном банке

Фото: worldbank.org

Меры по борьбе с изменением климата могут способствовать экономическому росту Казахстана за счёт перехода к более диверсифицированной и инклюзивной экономике.

Группа Всемирного банка опубликовала страновой доклад о климате и развитии, посвящённый Казахстану, – новый базовый диагностический доклад, в котором рассматриваются одновременно вопросы изменения климата и развития, передаёт корреспондент BaigeNews.kz с ссылкой на worldbank.org. Климатические изменения напрямую зависят от развития экономики и методов пополнения бюджета.

Казахстан поставил цель войти в 30 ведущих экономик мира к 2050 году. Всемирный банк после исследования сделал заключение - “Казахстану необходимо изменить свою модель роста.” В своём докладе организация подчёркивает обязательность достижения углеродной нейтральности, которая создаст фундамент для преобразования функционалов экономики и послужит появлению новых локомотивов роста.

По мнению всемирного агентства, Казахстан подвержен рискам изменения климата по разным направлениям. В докладе выделены три главных риска. Первый- глобальные меры по борьбе с изменением климата повышают риски для поддержания конкурентоспособности Казахстана как экспортёра нефти и газа. Второе - Казахстан является одной из наиболее энергоёмких экономик региона Европы и Центральной Азии, поэтому экономика в целом может столкнуться с большими рисками переходного периода. Последнее - огромные сельскохозяйственные ресурсы страны, которые жизненноважны для уязвимых слоев сельского населения, подвергаются растущим рискам в связи с изменением характера климата.

На основе исследования всех рисков, группа всемирного банка предложила несколько мер перехода к более "зелёной" экономике. В докладе Казахстану предлагаются долгосрочные и краткосрочные меры, которые будут способствовать переходу к "зеленому" пути построения экономики и устойчивой экологии. Агентство отмечает, что предложенные рекомендации могут быть полезны при формировании подхода Казахстана к повышению диверсификации, конкурентоспособности и устойчивости экономики с одновременным снижением рисков, связанных с изменением климата.

Декарбонизация энергетической системы

80 процентов выбросов приходится на производство. Декарбонизация производства и потребления энергии поможет стране достичь цели к выходу в нулевой баланс 2060 г.

Также было отмечено, что Казахстану необходима полная электрификация энергоёмкого теплоснабжения, учитывая необходимость принятия мер по повышению энергоэффективности и доступности такого жилья. По расчётам агенства, Казахстан может полностью декарбонизировать производство и добиться увеличения производства на 1,3 процента уже к 2040 году. В условиях глобальный декарбонизации, переход Казахстана может быть легче, учитывая снижения цен на нефть, которое имеет негативные последствия для экспорта и бюджетных поступлений страны. В случае отказа от энергетического перехода, согласно прогнозу, ВВП в Казахстане к 2040 году снизится почти на 2 процента по сравнению нынешними данными, а к 2050 году – на 2,5 процента.

Ориентация на климат

Группа всемирного банка выделяет климатически оптимизированное развитие водного, сельского и пастбищного хозяйства как один из значимых методов достижения улучшенных климатических показателей и устойчивой экономики. Межотраслевой подход может стать ключом для оптимизации развития отраслей, которые имеют свои нюансы. Планирование и управление с ориентацией на устойчивое пользование водными ресурсами, внедрение климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства и климатически ориентированные подходы к организации землепользования - методы, которые могут помочь не только инклюзивному развитию сельскохозяйственной отрасли, но и улучшению климатических условий. В докладе отмечено, что ключевое значение имеет решение критически важных проблем водного хозяйства.

Важность реформ

Построение экономики с меньшей сырьевой зависимостью и более высокими темпами роста зависят от проведения фундаментальных структурных реформ. В процессе зелёного перехода, экономический рост также не заставит себя долго ждать. Реформы, которые устраняют барьеры для предприятий, создают надлежащие рыночные стимулы и обеспечивают равные условия для всех участников рынков и отраслей - ключевые пункты для возможного роста экономики и устойчивой борьбы с изменением климата.

Что можно и нужно сделать?

Вышеперечисленные пункты были предложением для долгосрочной перспективы, в то время как группа всемирного банка предложила и краткосрочные восемь мер, которые рекомендуется сделать в течении двух лет для устойчивой борьбы с изменением климата и роста “зеленой” экономики: