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worldbank.org Сегодня, 18:40
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Фото: worldbank.org

Как "зелёные" технологии могут изменить экономику Казахстана рассказали во Всемирном банке

Меры по борьбе с изменением климата могут способствовать экономическому росту Казахстана за счёт перехода к более диверсифицированной и инклюзивной экономике.

Группа Всемирного банка опубликовала страновой доклад о климате и развитии, посвящённый Казахстану, – новый базовый диагностический доклад, в котором рассматриваются одновременно вопросы изменения климата и развития, передаёт корреспондент BaigeNews.kz с ссылкой на worldbank.org. Климатические изменения напрямую зависят от развития экономики и методов пополнения бюджета. 

Казахстан поставил цель войти в 30 ведущих экономик мира к 2050 году. Всемирный банк после исследования сделал заключение - “Казахстану необходимо изменить свою модель роста.” В своём докладе организация подчёркивает обязательность достижения углеродной нейтральности, которая создаст фундамент для преобразования функционалов экономики и послужит появлению новых локомотивов роста. 

По мнению всемирного агентства, Казахстан подвержен рискам изменения климата по разным направлениям. В докладе выделены три главных риска. Первый- глобальные меры по борьбе с изменением климата повышают риски для поддержания конкурентоспособности Казахстана как экспортёра нефти и газа. Второе - Казахстан является одной из наиболее энергоёмких экономик региона Европы и Центральной Азии, поэтому экономика в целом может столкнуться  с большими рисками переходного периода. Последнее - огромные сельскохозяйственные ресурсы страны, которые жизненноважны для уязвимых слоев сельского населения, подвергаются растущим рискам в связи с изменением характера климата. 

На основе исследования всех рисков, группа всемирного банка предложила несколько мер перехода к более "зелёной" экономике. В докладе Казахстану  предлагаются  долгосрочные и краткосрочные меры, которые будут способствовать переходу к "зеленому" пути построения экономики и устойчивой экологии. Агентство отмечает, что предложенные рекомендации могут быть полезны при формировании подхода Казахстана к повышению диверсификации, конкурентоспособности и устойчивости экономики с одновременным снижением рисков, связанных с изменением климата. 

Декарбонизация энергетической системы

80 процентов выбросов приходится на производство. Декарбонизация производства и потребления энергии поможет стране достичь цели к выходу в нулевой баланс 2060 г. 

Также было отмечено, что Казахстану необходима полная электрификация энергоёмкого теплоснабжения, учитывая необходимость принятия мер по повышению энергоэффективности и доступности такого жилья. По расчётам агенства, Казахстан может полностью декарбонизировать производство и добиться увеличения производства на 1,3 процента уже к 2040 году. В условиях глобальный декарбонизации, переход Казахстана может быть легче, учитывая снижения цен на нефть, которое имеет негативные последствия для экспорта и бюджетных поступлений страны. В случае отказа от энергетического перехода, согласно прогнозу, ВВП в Казахстане к 2040 году снизится почти на 2 процента по сравнению нынешними данными, а к 2050 году – на 2,5 процента. 

Ориентация на климат

Группа всемирного банка выделяет климатически оптимизированное развитие водного, сельского и пастбищного хозяйства как один из значимых методов достижения улучшенных климатических показателей и устойчивой экономики. Межотраслевой подход может стать ключом для оптимизации развития отраслей, которые имеют свои нюансы. Планирование и управление с ориентацией на устойчивое пользование водными ресурсами, внедрение климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства и климатически ориентированные подходы к организации землепользования - методы, которые могут помочь не только инклюзивному развитию сельскохозяйственной отрасли, но и улучшению климатических условий. В докладе отмечено, что ключевое значение имеет решение критически важных проблем водного хозяйства. 

Важность реформ

Построение экономики с меньшей сырьевой зависимостью и более высокими темпами роста зависят от проведения фундаментальных структурных реформ. В процессе зелёного перехода, экономический рост также не заставит себя долго ждать. Реформы, которые устраняют барьеры для предприятий, создают надлежащие рыночные стимулы и обеспечивают равные условия для всех участников рынков и отраслей - ключевые пункты для возможного роста экономики и устойчивой борьбы с изменением климата.  

Что можно и нужно сделать? 

Вышеперечисленные пункты были предложением для долгосрочной перспективы, в то время как группа всемирного банка предложила и краткосрочные восемь мер, которые рекомендуется сделать в течении двух лет для устойчивой борьбы с изменением климата и роста “зеленой” экономики:

  1. Значительное расширение использования возобновляемых источников энергии. 
  2. Начало работы по реформированию тарифов для конечных потребителей электроэнергии и тепла. 
  3. Реформирование системы торговли выбросами. 
  4. Разработка дорожной карты по реализации ОНУВ (Определяемые на национальном уровне вклады).
  5. Начало планирования поэтапного отказа от использования угля. 
  6. Повышение энергоэффективности. 
  7. Начало преобразования сельского хозяйства. 
  8. Проведение институциональной реформы. 
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#экология #зеленая экономика
Инкар Демесинова Журналист
Сегодня, 18:40
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