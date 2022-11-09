Как задать вопрос кандидату в президенты

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До 10 ноября у казахстанцев есть возможность задать свой вопрос кандидату в президенты и получить на него ответ. Как это сделать, сообщили в Центризбиркоме, передаёт BaigeNews.kz.

Приём заявок на участие в рубрике "Спроси у кандидата!" открыли на базе агентства "Хабар". Избиратели смогут задать вопрос персонально любому кандидату.

Вопросы в формате видео нужно отправить до 10 ноября по электронному адресу debaty-2022@khabar.kz.

Продолжительность видео не должна превышать одну минуту.

Напомним, дебаты состоятся 11 ноября в 20:00 в прямом эфире на телеканале "Хабар".