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Как выжить в зимнем лесу — лайфхаки от спасателей
Спасатели ДЧС ВКО провели учения, чтобы познакомить население с правилами выживания в зимних условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По легенде, в районе горнолыжной базы вблизи Риддера самопроизвольно сошла лавина. Туристу на снегоходе удалось выбраться из снежной западни, однако он остался отрезанным от населенного пункта. Чтобы до приезда спасателей не замерзнуть он применил навыки выживания в лесу.
"Укрытие, огонь, вода и пища — это четыре столпа выживания, на которые следует выделить максимальный приоритет, — отмечают спасатели ДЧС ВКО. — Первым делом позаботьтесь о хорошем укрытии. Для убежища выбирайте ровную площадку. Интересный пародокс: чтобы спастись от холода, нужно укрыться в снегу. Выройте яму так, чтоб в ней поместиться, сделайте траншею, чтобы холодный воздух не скапливался и пускался вниз. Крышу соорудите из подручных средств".
Следующий шаг, по словам спасателей – разведение костра.
"Одно дело — развести костёр летом, особенно в сухую погоду. Совсем другое — проделать эту процедуру зимой. Иногда даже опытные туристы в зимних выездах не справляются с такой задачей. У новичка шансов остаться на морозе без огня ещё больше. Поиск мелких палочек, сухих листьев, в зимнем лесу порой очень затруднителен. Так как половина подходящих вариантов скрыта под снегом, а другая половина чаще всего проморожена или сырая. Поэтому лучше всего заранее подготовить растопку, чтобы вам лишь осталось достать ее и зажечь небольшой костерок, чтобы его огонь помог "схватиться" более крупным веткам", — отмечают участники учений.
Спасатели поделились лайфхаками для выживания:
Лайфхак 1: Если вы идете в лыжный поход, то имейте в виду, что мазь для смазывания лыж прекрасно подходит для разжигания костра. В них содержится парафин и, пропитав несколько палочек этой мазью, вы получите отличный вариант для розжига костра.
Лайфхак 2: На маршруте нужно замечать потенциальный источник для растопки. Идя по тропе всегда можно найти сухой валежник, отломить от него охапку маленьких веточек и положить в карман, где они дополнительно подсохнут. Чем разжигать костер? Казалось бы, ответ очевиден - спичками. Но вот как раз в зимний период обычные спички- это не лучший выбор, они могут отсыреть. Идеально подходят охотничьи спички, огниво или турбозажигалка. Для основы костра необходимо найти два толстых бревна. Как только разгорится растопка, начинайте подкладывать ветки и щепки потолще, складывая их домиком, чтобы обеспечить горение за счет свободной циркуляции воздуха.
ДЧС ВКО рекомендует тем, кто отправляется в поход, обязательно иметь при себе компас, тёплые вещи, лекарства, фонарик, спички, воду. Обязательно сообщать о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения.
Между тем в регионе сохраняется лавинная опасность, сотрудники ДЧС ВКО и ВК филиала "Казселезащита" просят население не рисковать и отложить поход в горы.
При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.
Фото: ДЧС ВКО
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