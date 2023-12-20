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Как встречали Шавката Рахмонова в Алматы

Сегодня, 12:12
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instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
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Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанцы с  размахом встретили в Алматы Шавката Рахмонова после триумфа на UFC 296, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Боец UFC Шавкат Рахмонов вернулся в Казахстан после очередной яркой победы. Видео торжественной встречи Рахмонова в аэропорту Алматы было опубликовано на странице Dar Pro Team в Instagram.

Напомним, казахстанец Шавкат Рахмонов на UFC 296 в Лас-Вегасе досрочно победил американца Стивена Томпсона. Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже во втором.

 
 
 
 
 
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Публикация от sport kor (@sport_kor)

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