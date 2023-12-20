Как встречали Шавката Рахмонова в Алматы
Сегодня, 12:12
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Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
100Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Казахстанцы с размахом встретили в Алматы Шавката Рахмонова после триумфа на UFC 296, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Боец UFC Шавкат Рахмонов вернулся в Казахстан после очередной яркой победы. Видео торжественной встречи Рахмонова в аэропорту Алматы было опубликовано на странице Dar Pro Team в Instagram.
Напомним, казахстанец Шавкат Рахмонов на UFC 296 в Лас-Вегасе досрочно победил американца Стивена Томпсона. Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже во втором.
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