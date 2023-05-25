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Как в Астане отметят День защиты детей
Акимат Астаны готовит более 50 мероприятий по случаю празднования Международного дня защиты детей 1 июня, передаёт BaigeNews.kz.
Это конкурсы, развлекательные программы, интеллектуальные игры, мастер-классы, челленджи, выставки творческих работ, музыкально-театрализованные фестивали и выставки-презентации с привлечением родительской общественности. Подробнее о них на онлайн-брифинге рассказал заместитель руководителя управления образования города Серик Адылбаев, сообщается на сайте акимата.
Так, в рамках празднования Международного дня защиты детей в Астане пройдёт республиканская акция "Балалардың игілігі үшін".
"Уникальной особенностью празднования Международного дня защиты детей станет одномоментный флешмоб с воздушными шарами "Весёлая зарядка" среди самых юных жителей столицы – воспитанников детских садов. Марафон юных футболистов и матчи с игроками футбольных команд Астаны тоже в одно время начнутся на спортивных площадках организаций образования. Мастер-классы по активным видам спорта STREET WORKOUT пройдут для подростков на городских площадках города", — сообщил Серик Адылбаев.
На пешеходной аллее "Арбат" развернут настоящий город юных мастеров "Энергия детства" при активном участии организаций дополнительного образования.
На ярмарке детского досуга "Ура! Каникулы" жители и гости города смогут выбрать столичные и загородные лагеря отдыха.
Свыше 100 юных художников столицы примут участие в массовом пленэре "Детство рисует лето". Асфальтный вернисаж "БОРФЕСТ" ждет самых маленьких жителей города, которые в этот день на набережной реки Есиль развернут яркий и радужный мир своими рисунками.
На технодроме "SUPER кросс" жители и гости столицы познакомятся с проектами по радио и робототехнике, судо- и авиамоделированию. Масштабно и красочно выстроена концертная программа с участием творческих коллективов музыкальных школ, школ искусств и дворцов школьников. В программе будут мастер-классы по прикладному искусству, шоу мыльных пузырей. Впервые ребята изготовят мега-панно, соединив свои рисунки в единый формат. Завершится праздничный день супердискотекой для взрослых и детей, где будут звучать знакомые с детства песни из любимых мультфильмов, хиты современных дней.
"С целью развития интереса детей к различным видам театрального исскуства планируется посещение "Театра кукол" детьми из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, 1 июня планируется провести акцию "Безопасный аттракцион", где дети смогут посетить детские аттракционы до обеда бесплатно, после обеда — с 50% скидкой. Все проводимые мероприятия будут опубликованы в социальных сетях", — резюмировал спикер.
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