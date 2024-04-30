Как решить дефицит кадров в сфере водных ресурсов, рассказали во время телемарафона

Сколько специалистов по управлению водными ресурсами должны выпускать вузы, чтобы покрыть кадровый дефицит, рассказали во время телемарафона "Біз біргеміз", передаёт BaigeNews.kz.

Доктор технических наук Анатолий Рябцев обратил внимание на существенную нехватку кадров. По его словам, число вакансий приближается к тысяче. Из действующих работников почти 40% напрямую не являются специалистами в сфере водных ресурсов.

"Поэтому сейчас поставлена задача, и Казахстанский национальный аграрный исследовательский университет, который я представляю, делает большие шаги в отношении сотрудничества с университетами КНР. В этом году мы открываем филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации. Он будет у нас, мы планируем выдавать молодым специалистам двойные дипломы. Порядка 800-900 человек мы должны ежегодно готовить, тогда решим эту проблему", - поделился планами доктор технических наук.

Гость телемарафона назвал меры правительства и решение президента о создании специализированного вуза большими шагами. Развивать гидроинженерию казахстанским учёным помогут современные компьютерные и информационные технологии. О них в прямом эфире рассказал Саят Алимкулов, заместитель председателя правления АО "Институт географии и водной безопасности".

"Так как любое природное явление требует комплексной информации, в мире большое внимание уделяется именно моделированию рисков наводнений. Не оперативные меры ежегодного весеннего прогнозирования, а возможности моделирования всего процесса от формирования воды до затопления территорий. Модели позволяют имитировать вероятные ситуации. И исходя из этого, в различных условиях получать, так называемые, сценарные риски. Как показывает практика у нас большее внимание обращено именно на моделирование высоких вод. Но, к сожалению, из-за нехватки информации, в плане землепользования очень сложно получить достаточно точную информацию по затапливаемым участкам. Это одна из главных проблем", - рассказал Саят Алимкулов.

Напомним, общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" транслируется в прямом эфире сразу 10 телеканалов. Зрителей ждут истории очевидцев, пострадавших от паводков, и репортажи журналистов.